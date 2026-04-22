Tesla lance une variante à six places de la Model Y en Inde

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Le fabricant américain de véhicules électriques Tesla TSLA.O a lancé mercredi une version six places de son modèle Y le plus vendu, au prix de 6,2 millions de roupies (66 324,35 $), selon le site Internet de la société.

(1 $ = 93,4800 roupies indiennes)