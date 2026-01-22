Tesla lance à Austin des courses de robotaxis sans moniteurs de sécurité

Le directeur général de Tesla

TSLA.O , Elon Musk, a déclaré jeudi que l'entreprise avait commencé à effectuer des trajets en Robotaxi à Austin sans moniteurs de sécurité dans la voiture.