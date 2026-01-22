 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tesla lance à Austin des courses de robotaxis sans moniteurs de sécurité
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 19:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Tesla

TSLA.O , Elon Musk, a déclaré jeudi que l'entreprise avait commencé à effectuer des trajets en Robotaxi à Austin sans moniteurs de sécurité dans la voiture.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
446,7750 USD NASDAQ +3,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank