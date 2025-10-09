Tesla : la NHTSA va ouvrir une enquête sur les véhicules équipés du système FSD

(AOF) - Selon Reuters, l’agence américaine de la sécurité routière (NHTSA) va ouvrir une enquête sur 2,88 millions de voitures Tesla équipées du système de conduite autonome Full Self-Driving (FSD) après l’enregistrement de plus de 50 signalements de violations du code de la route et une série d’accidents. L’enquête de la NHTSA constitue la première étape avant le rappel de véhicules.
