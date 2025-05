Tesla: l'ancien directeur financier de Chipotle au conseil information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - Tesla a annoncé vendredi la nomination de Jack Hartung, l'ancien directeur financier de Chipotle Mexican Grill, en tant que membre de son conseil d'administration, avec une prise d'effet prévue au 1er juin.



Dans un post sur X, le fabricant de véhicules électriques souligne que durant ses plus de 20 ans passés chez l'enseigne de restauration rapide, où Jack Hartung était responsable non seulement des finances, mais aussi de l'approvisionnement, de la stratégie et de la sécurité, Chipotle a vu le nombre de ses restaurants atteindre plus de 3700 en se développant au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Koweït et aux Emirats Arabes Unis.



Dans un souci de transparence, Tesla précise que l'un des gendres de Jack Hartung est l'un de ses employés depuis 2016, au poste de technicien de service, pour un salaire annuel, bonus compris, atteignant quelque 124.000 dollars.



Hormis cet élément, le groupe précise qu'aucune transaction particulière le liant à Jack Hartung n'est tenue d'être déclarée au sens de la réglementation en vigueur.





