Tesla jugé coupable en Californie d'utiliser des termes trompeurs
information fournie par AOF 17/12/2025 à 14:08

(AOF) - Le Département des véhicules à moteurs de Californie (DMV) a indiqué que les termes utilisés par Tesla d’Autopilot et de Capacité de conduite entièrement autonome pour décrire les fonctionnalités d’aide à la conduite avancée de ses véhicules étaient trompeurs et violent la loi de l’Etat. Le DMV a toutefois réduit les sanctions et accorde à Tesla un délai de 60 jours pour agir concernant l’utilisation du terme Autopilot. Si le constructeur ne s’y plie pas, il fera l’objet d’une suspension de 30 jours de sa licence de concessionnaire.

Hier soir, le titre a touché un plus haut historique à 491,50 dollars peu avant la clôture.

