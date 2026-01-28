Tesla investit 2 milliards de dollars dans la startup xAI d'Elon Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a déclaré mercredi qu'il avait accepté d'investir environ 2 milliards de dollars dans la startup d'intelligence artificielle xAI d'Elon Musk, approfondissant ainsi les liens entre les deux sociétés alors que le constructeur automobile se présente comme une entreprise axée sur l'autonomie et la robotique.

Les actions de Tesla ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges prolongés.

Elon Musk a présenté la technologie de l'IA comme étant au cœur de son projet de développement de l'intelligence artificielle, qui pourrait soutenir les ambitions du constructeur automobile en matière de conduite autonome et de robotique.

La société basée à Austin, au Texas, a déclaré un chiffre d'affaires de 24,9 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre , dépassant l'estimation moyenne des analystes de 24,79 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Wall Street s'attend à ce que l'entreprise livre 1,77 million d'unités en 2026, ce qui représente une augmentation de 8,2 %, selon les données de Visible Alpha.

Les activités de Tesla dans le domaine des véhicules ont été mises à rude épreuve, car ses rivaux lancent des modèles plus récents, souvent à des prix inférieurs. Une incitation fiscale américaine pour les véhicules électriques a également pris fin, et la rhétorique politique d'extrême droite d'Elon Musk a aliéné certains clients.

Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les efforts déployés par Elon Musk dans le domaine de la technologie de conduite autonome et de la robotique, et nombreux sont ceux qui cherchent des preuves que l'histoire de l'autonomie passe de la promesse au produit.

Tesla a misé sur des versions "standard" moins chères de ses modèles 3 et Y les plus vendus pour attirer des acheteurs plus sensibles au prix, une stratégie qui, selon les analystes, jouera un rôle clé dans la croissance des livraisons en 2026, même si elle pèse sur les marges.

Certains analystes considèrent qu'il s'agit d'un compromis délibéré visant à étendre la flotte de véhicules qui pourra plus tard générer des revenus à plus forte marge grâce aux logiciels.

Son activité de production et de stockage d'énergie s'est avérée être un point positif notable. Tesla a déclaré que ses déploiements de stockage d'énergie ont augmenté d'environ 29 % pour atteindre un record de 14,2 gigawattheures au quatrième trimestre, bénéficiant d'une demande soutenue pour les batteries à l'échelle du réseau utilisées pour soutenir l'énergie renouvelable et stabiliser les réseaux électriques.

Les investisseurs sont à l'affût de signes indiquant que les déploiements de véhicules entièrement autonomes (FSD) et de robotaxis progressent, notamment des mises à jour sur les progrès de la réglementation et des calendriers plus clairs pour le Cybercab, qui est conçu sans volant ni pédales.

Musk a fixé à plusieurs reprises des délais ambitieux pour les robotaxis, affirmant qu'ils atteindraient la moitié de la population américaine d'ici à la fin de 2025, avant de réduire cet objectif au déploiement dans les huit à dix principales zones métropolitaines. Depuis, l'entreprise n'a pas atteint ces objectifs et n'a pas fourni de calendrier actualisé.

Il a continué à prédire des progrès rapides pour la conduite autonome complète, une vision qu'il a exposée pendant près d'une décennie, mais n'a pas fourni de dates fermes pour l'approbation réglementaire ou le déploiement à grande échelle non supervisé.

Musk a déclaré l'année dernière que Tesla avait pour objectif de commencer la production de son Cybercab spécialement conçu en avril 2026, le décrivant comme un véhicule entièrement autonome sans volant ni pédales. Les cybercabs viendront s'ajouter à son service de robotaxi, qui repose actuellement sur des véhicules Model Y fonctionnant avec une version d'autoguidage intégral, et seront également disponibles à l'achat pour les consommateurs.

La semaine dernière, il a déclaré que la production initiale du robotaxi Cybercab et du robot humanoïde Optimus serait "atrocement lente" avant de s'accélérer au fil du temps, laissant les investisseurs dans l'attente d'un calendrier plus détaillé et de prévisions de production.

Les actions de Tesla ont augmenté d'environ 11 % en 2025, leur gain annuel le plus faible en trois ans, mais l'entreprise, qui pèse environ 1 500 milliards de dollars, reste de loin le constructeur automobile le plus précieux au monde.