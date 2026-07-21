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Tesla étend son service de robotaxis à Orlando et Tampa avant la publication de ses résultats financiers
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 15:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O , le constructeur de véhicules électriques, a étendu mardi son service de robotaxis à Orlando et Tampa, alors que l'entreprise s'efforce de démontrer qu'elle est capable de développer son activité de VTC autonomes au-delà de ses marchés de lancement initiaux.

Cette initiative intervient la veille de la publication des résultats du deuxième trimestre de Tesla, alors que Wall Street suit de près les progrès réalisés dans le domaine des robotaxis, qui sous-tendent en grande partie la valorisation de l’entreprise, alors que son directeur général, Elon Musk, réoriente ses priorités vers l’intelligence artificielle, la conduite autonome et les robots humanoïdes.

Tesla a lancé son service de robotaxis à Austin en juin de l’année dernière, puis l’a étendu à Dallas et Houston en début d’année, ainsi qu’à Miami ce mois-ci. L’entreprise mène également des essais supervisés dans la région de la baie de San Francisco, en Californie.

Les investisseurs ont remis en question le rythme de ce déploiement après que Tesla a manqué plusieurs objectifs d’expansion. En réponse, Musk a déclaré que l’entreprise adoptait délibérément une approche prudente et que des tests de sécurité rigoureux constituaient le principal frein à un déploiement plus rapide du service.

Contrairement à des concurrents tels que Waymo, filiale d’Alphabet GOOGL.O , qui s’appuie sur des capteurs lidar, le système de robotaxi de Tesla utilise des caméras et un logiciel basé sur l’IA pour la navigation. Tesla prévoit de déployer à terme son véhicule spécialement conçu, le « Cybercab », qui ne dispose ni de pédales ni de volant.

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