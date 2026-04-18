Tesla étend son service de robotaxi à Dallas et Houston

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Tesla TSLA.O déploie ses robotaxis à Dallas et Houston, a annoncé samedi le constructeur de véhicules électriques, marquant une nouvelle expansion de son service naissant aux États-Unis depuis son lancement à Austin, au Texas, l'année dernière.

Le compte officiel robotaxi de Tesla sur X a annoncé le lancement et posté deux vidéos montrant ses SUV Model Y les plus vendus circulant dans les deux villes sans conducteur humain ni moniteur sur les sièges avant.

Il a publié deux images de cartes indiquant les limites du service, mais n'a pas divulgué d'autres détails tels que la taille de la flotte ou les prix.

"Essayez Tesla Robotaxi à Dallas et Houston!" a déclaré Elon Musk, directeur général de Tesla, en republiant le message sur X.

L'initiative de Tesla intervient alors que l'activité de robotaxi a repris de la vigueur avec l'accélération de l'expansion de GOOGL.O Waymo d'Alphabet et de AMZN.O Zoox d'Amazon.

L'expansion du service de robotaxi et l'adoption plus large de son logiciel de conduite autonome, dont une version est à la base de la technologie, sont des éléments clés de la stratégie de croissance de Tesla, alors que Musk a réorienté l'attention de l'entreprise vers l'intelligence artificielle et la robotique, délaissant les véhicules électriques.

Une grande partie de la valorisation de l'entreprise, qui s'élève à 1 300 milliards de dollars, repose sur ce pari.

Tesla a d'abord déployé un petit groupe de taxis autoguidés dans une zone d'Austin soumise à des contrôles de sécurité humains et à d'autres restrictions. L'entreprise a depuis élargi la zone de service et commencé à retirer les moniteurs.

L'année dernière, Tesla a également lancé un service de VTC dans la région de la baie de San Francisco. M. Musk a promis d'étendre rapidement le service de robotaxis aux États-Unis, mais il n'a pas tenu ses prévisions antérieures, selon lesquelles ses robotaxis fonctionneraient à grande échelle dans plusieurs zones métropolitaines américaines d'ici la fin de 2025.