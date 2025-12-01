Tesla établit le record annuel de ventes de voitures en Norvège

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour constantes) par Marie Mannes

Le fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O a vendu plus de voitures en Norvège en 2025 qu'aucun autre constructeur automobile ne l'a jamais fait en une année complète, ont montré les données d'enregistrement lundi, battant le record de ventes annuelles du pays avec un mois d'avance pour le directeur général Elon Musk, ce qui est un rare point positif pour lui.

Menées par le crossover grand public Model Y, les ventes de Tesla en Norvège ont augmenté de 34,6 % depuis le début de l'année, surmontant une réaction brutale des consommateurs contre la marque dans une grande partie de l'Europe en raison du soutien de Musk aux partis d'extrême droite et de son soutien au président américain Donald Trump .

Tesla a immatriculé 6 215 nouvelles voitures en Norvège en novembre, portant son total de janvier à novembre à 28 606 et dépassant le record annuel de 26 575 établi par Volkswagen

VOWG.DE en 2016, selon la Fédération routière norvégienne.

Les véhicules entièrement électriques représentaient 97,6 % de toutes les nouvelles voitures vendues dans la nation nordique le mois dernier, montrent les enregistrements, en ligne avec une aspiration de longue date en Norvège de mettre fin à la vente de moteurs à combustion d'essence et de diesel en 2025.

En revanche, les livraisons mondiales du constructeur automobile texan devraient diminuer de 7 % cette année, selon Visible Alpha, un cabinet de recherche, les ventes européennes ayant baissé d'environ 30 % jusqu'en octobre , selon les données d'immatriculation les plus récentes du continent.

La position de Tesla en Norvège, construite dans un contexte de fortes subventions pour les VE, a fait du pays une petite mais importante partie de l'émergence de l'entreprise en tant que constructeur automobile de premier plan, devenant son premier marché en dehors de l'Amérique du Nord il y a plus d'une décennie.

Les ventes de la Model Y ont chuté au début de l'année en Norvège, mais ont rapidement rebondi à partir du deuxième trimestre avec le lancement d'une mise à jour très attendue.

Dans la Suède voisine, les immatriculations de Tesla se sont élevées à 588 voitures en novembre, soit une baisse de 59 % par rapport à l'année précédente, tandis qu'au Danemark, les immatriculations ont chuté de 49 % pour atteindre 534 véhicules, selon Mobility Sweden et Bilstatistik.dk, respectivement. (1 $ = 10,1630 couronnes norvégiennes)