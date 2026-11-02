Tesla et Samsung s'opposent aux nouveaux droits de douane américains sur le Vietnam alors que la date limite de l'enquête approche

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* L'USTR devrait clore son enquête sur la propriété intellectuelle au Vietnam d'ici le 29 novembre

* Les détaillants et les fabricants de chaussures et de vêtements recommandent de ne pas imposer de droits de douane

* Les secteurs de l’acier et du bois réclament des sanctions

* Les entreprises du secteur des logiciels, du cinéma et de la musique dénoncent le piratage au Vietnam et réclament une application stricte de la loi

par Francesco Guarascio

Les entreprises sont divisées sur la question de savoir si Washington devrait proposer de nouveaux droits de douane sur les produits vietnamiens ce mois-ci: Tesla TSLA.O et Samsung 005930.KS s’y opposent, tandis que d’autres réclament des sanctions, comme le montrent les contributions adressées au gouvernement américain.

L’administration Trump a fixé au 29 novembre la date butoir pour conclure une enquête commerciale lancée en mai concernant les violations présumées de la propriété intellectuelle par ce pays d’Asie du Sud-Est. Elle a désigné le Vietnam comme «pays étranger prioritaire», la première juridiction en 13 ans à être ajoutée à la catégorie la plus grave de la liste de surveillance américaine.

Les États-Unis ont accusé le Vietnam d’« un manquement persistant à résoudre des préoccupations de longue date concernant la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle ». Une enquête distincte portant sur des allégations de surcapacité est également en cours. Le Vietnam a exhorté Washington à mener ses enquêtes de manière objective.

On ignore encore si les droits de douane liés aux violations de la propriété intellectuelle seraient généraux ou spécifiques à certains secteurs. Les États-Unis appliquent actuellement un droit de douane général de 12,5 % sur les produits vietnamiens, imposé en juillet à l’issue d’une enquête sur des manquements présumés dans la prévention des importations de marchandises fabriquées par le travail forcé.

Le Vietnam, longtemps accusé d’être une plaque tournante pour les marchandises chinoises, s’est vu imposer des droits de douane de 20 % après le « Liberation Day » de Trump, qui ont ensuite été annulés par la Cour suprême. De nombreux économistes ont déclaré que l’objectif de l’administration Trump était de réimposer au moins le même niveau de droits de douane que celui aboli par la Cour suprême.

Le constructeur de voitures électriques Tesla a exhorté le représentant américain au commerce à « tenir compte des besoins des fabricants américains en matière de chaîne d’approvisionnement ». Certains composants de pointe et équipements de fabrication de précision ne peuvent pas être obtenus sur le marché intérieur malgré des investissements majeurs dans la production américaine, a-t-il indiqué dans des commentaires transmis le 2 juillet.

La filiale américaine de Samsung a avancé un argument similaire, soulignant que le Vietnam produit une part importante des smartphones et des équipements réseau de Samsung destinés au marché américain. L’entreprise sud-coréenne est le premier investisseur étranger au Vietnam, où elle a investi environ 25 milliards de dollars.

Des groupes de distribution et des associations professionnelles représentant des secteurs ayant d’importantes activités de fabrication au Vietnam, notamment la chaussure, l’habillement et les fabricants de biens de consommation tels que les vélos ou les consoles de jeux vidéo, se sont également opposés à ces droits de douane supplémentaires.

Les exportations du Vietnam vers les États-Unis ont bondi de 42 % au cours des huit premiers mois de cette année par rapport à la même période en 2025, faisant de ce pays le partenaire commercial des États-Unis affichant le plus important excédent commercial, devant la Chine et le Mexique. À titre de comparaison, il occupait la quatrième place à la fin de l’année 2025.

LES GROUPES DE L'ACIER, DU SOLAIRE ET DU BOIS DÉNONCENT DES PRATIQUES DÉLOYALES

Des associations professionnelles représentant les producteurs américains d’acier, de produits de la mer, de contreplaqué, de panneaux solaires et de produits du bois ont accusé le Vietnam de pratiques déloyales et ont réclamé de nouveaux droits de douane.

Les détenteurs de droits d’auteur, notamment les groupes des secteurs des logiciels, du cinéma et de la musique, ont exhorté Washington à obtenir du Vietnam des engagements concrets pour lutter contre le piratage généralisé.

La Business Software Alliance, qui compte parmi ses membres Microsoft MSFT.O , Oracle ORCL.N et IBM IBM.N , a déclaré qu’environ les trois quarts des logiciels installés sur les ordinateurs personnels au Vietnam étaient sans licence, citant une enquête de 2017. Elle a critiqué ce qu’elle a qualifié d’« application insuffisante de la loi » , malgré les engagements répétés du Vietnam à remédier à ce problème.

La Motion Picture Association a déclaré que le Vietnam était une plaque tournante majeure du piratage en ligne, hébergeant des sites web diffusant des contenus cinématographiques et télévisuels volés qui ont attiré plus de 12,5 milliards de visites dans le monde l’année dernière. Elle a appelé à un renforcement de l’application de la loi et à un meilleur accès au marché pour les services de streaming légitimes.