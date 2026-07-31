Tesla envisagerait de céder ses activités en Chine afin d'ouvrir la voie à une éventuelle fusion avec SpaceX, selon le WSJ

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* Selon le WSJ, les options de séparation comprennent la scission, la vente ou la fermeture des activités en Chine

* Les dirigeants envisagent également la création d’une entité commerciale distincte pour les exportations depuis Shanghai, précise le Journal

* La Gigafactory de Shanghai dispose d’une capacité de production annuelle de plus de 950 000 véhicules

Les dirigeants de Tesla TSLA.O ont reçu pour consigne de se préparer à une scission de ses activités en Chine en vue d’une éventuelle fusion avec SpaceX SPCX.O , a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant une source proche des négociations. Une fusion entre la Tesla d'Elon Musk et SpaceX soulèverait des obstacles géopolitiques et réglementaires, notamment en Chine, car SpaceX est un important sous-traitant du secteur de la défense américain impliqué dans des programmes liés à la sécurité nationale et aux satellites, tandis que Tesla exploite des sites de production en propriété exclusive en Chine.

Tesla et SpaceX n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d’ouverture habituelles.

Les conseillers de Tesla ont examiné différentes options de séparation, notamment une scission, une vente ou une fermeture, selon l’article du WSJ, qui précise qu’il est difficile de savoir dans quels délais Tesla pourrait agir concernant ses activités en Chine et que ces projets pourraient évoluer. Ces dernières années, Elon Musk, le directeur général, avait donné pour consigne aux dirigeants de Tesla d’organiser la société avec une « très nette » séparation entre ses activités américaines et chinoises, dans le but de garantir qu’en cas de conflit géopolitique entre les deux pays, au moins la partie américaine de Tesla survivrait, a indiqué le Journal, citant des sources.

Contrairement à de nombreux constructeurs automobiles étrangers, l’activité automobile de Tesla en Chine n’est pas structurée sous la forme d’une coentreprise avec un partenaire local.

La Gigafactory de Shanghai reste l’usine la plus grande et la plus productive de Tesla à l’échelle mondiale, servant de plaque tournante principale pour les exportations vers l’Europe et la région Asie-Pacifique.

Cette usine représente historiquement plus de la moitié des livraisons mondiales de Tesla, avec une capacité de production annuelle de plus de 950 000 véhicules.

LA CHINE EST LE DEUXIÈME MARCHÉ DE TESLA SpaceX est entrée en bourse le mois dernier après une introduction en bourse record de 75 milliards de dollars et était valorisée à 1 480 milliards de dollars à la clôture de jeudi. Tesla affiche une capitalisation boursière de 1 220 milliards de dollars.

Si Giga Shanghai constitue un canal d’exportation essentiel, la Chine elle-même est le deuxième marché mondial de Tesla après les États-Unis, bien qu’elle soit confrontée à une pression intense de la part d’acteurs locaux tels que BYD.

Le Journal a rapporté que les dirigeants avaient également évoqué la création d’une entité commerciale distincte chargée de gérer les exportations depuis l’usine de Shanghai. Tesla pourrait mettre en place des systèmes administratifs distincts et empêcher les employés basés en Chine d’accéder directement aux autres divisions de l’entreprise, a-t-il ajouté. Au début du mois, Musk a laissé la porte ouverte à une fusion entre le constructeur de véhicules électriques et sa société SpaceX, dont la valeur dépasse également le billion de dollars, refusant d’écarter cette possibilité et invoquant des chevauchements croissants entre les deux entreprises.

La présidente et directrice des opérations de SpaceX, Gwynne Shotwell, a également reconnu les avantages potentiels de cette opération, déclarant à CNBC en juin que la fusion des deux entreprises « pourrait faciliter un peu la vie d’Elon » en rationalisant la gestion de l’ensemble de ses activités.

Toutefois, les analystes de JPMorgan ont souligné le « goulot d’étranglement pratique » que représente l’obtention des autorisations réglementaires pour les deux sociétés, en particulier en Chine, où les préoccupations en matière de sécurité nationale liées aux liens de SpaceX avec le gouvernement américain pourraient poser problème.

Grâce à sa filiale chinoise, Tesla a réussi à réduire au minimum les coûts de fabrication de ses Model 3 et Model Y avec l’aide de plus de 400 fournisseurs locaux, a précédemment déclaré un dirigeant de Tesla Chine, ajoutant que plus de 60 d’entre eux approvisionnent également Tesla à l’échelle mondiale.

Les livraisons de véhicules Model 3 et Model Y fabriqués en Chine ont augmenté de 24,4 % en glissement annuel en juin, tandis que les ventes et les exportations de l’usine de Shanghai au deuxième trimestre ont progressé de 32,8 %.

Tesla a indiqué s'approvisionner localement à hauteur de plus de 95 % pour les composants des Model 3 et de la version actualisée du Model Y fabriqués en Chine.