Tesla en hausse ; SpaceX envisage de fusionner avec le fabricant de véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions de Tesla TSLA.O augmentent de 4,7 % à 436,46 $ vendredi, un jour après des rapports selon lesquels SpaceX explore des accords avec le fabricant de véhicules électriques et d'autres entreprises dirigées par Elon Musk

** TSLA est en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 24 novembre ** SpaceX étudie des accords avec d'autres entreprises dirigées par Elon Musk, laissant les investisseurs travailler sur des permutations entre l'espace, la conduite autonome et l'intelligence artificielle en amont d'une offre publique à grande échelle prévue pour cette année, a rapporté Reuters jeudi

** SpaceX envisage également une fusion avec Tesla, le constructeur de véhicules électriques de Musk, a rapporté Bloomberg ** Le titre TSLA est en baisse de 3,1 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 1,4 % pour l'indice composite du NASDAQ ( .IXIC )