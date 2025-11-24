Tesla en hausse, Musk vante le développement d'une nouvelle puce d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions de Tesla TSLA.O augmentent de 7 % à 418,13 $ lundi après que le directeur général Elon Musk a déclaré que le fabricant de véhicules électriques prévoit d'étendre le développement de ses puces d'intelligence artificielle

** L'action TSLA est en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne depuis le 12 septembre

** « La plupart des gens ne savent pas que Tesla dispose d'une équipe d'ingénierie avancée pour les puces d'IA et les cartes depuis de nombreuses années », a déclaré Elon Musk sur sa plateforme X dimanche. « La version actuelle dans les voitures est AI4, nous sommes sur le point de finaliser la conception de AI5 et nous commençons à travailler sur AI6. Notre objectif est d'amener une nouvelle conception de puce d'IA à la production en volume tous les 12 mois. Nous prévoyons de fabriquer des puces à des volumes plus élevés à terme que toutes les autres puces d'IA combinées. »

** Ashok Elluswamy, responsable de l'IA chez TSLA, a corroboré la déclaration de Musk ** Parmi les 55 analystes qui couvrent TSLA, la note moyenne est « conserver » et l'objectif de cours médian est de 410 $

** TSLA est en hausse de 3,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 18,1 % de l'indice composite NASDAQ

