DEC 25 CAC 40 Index (10x)
7 962,00
-0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla en hausse, Musk vante le développement d'une nouvelle puce d'IA
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 19:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions de Tesla TSLA.O augmentent de 7 % à 418,13 $ lundi après que le directeur général Elon Musk a déclaré que le fabricant de véhicules électriques prévoit d'étendre le développement de ses puces d'intelligence artificielle

** L'action TSLA est en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne depuis le 12 septembre

** « La plupart des gens ne savent pas que Tesla dispose d'une équipe d'ingénierie avancée pour les puces d'IA et les cartes depuis de nombreuses années », a déclaré Elon Musk sur sa plateforme X dimanche. « La version actuelle dans les voitures est AI4, nous sommes sur le point de finaliser la conception de AI5 et nous commençons à travailler sur AI6. Notre objectif est d'amener une nouvelle conception de puce d'IA à la production en volume tous les 12 mois. Nous prévoyons de fabriquer des puces à des volumes plus élevés à terme que toutes les autres puces d'IA combinées. »

** Ashok Elluswamy, responsable de l'IA chez TSLA, a corroboré la déclaration de Musk ** Parmi les 55 analystes qui couvrent TSLA, la note moyenne est « conserver » et l'objectif de cours médian est de 410 $

** TSLA est en hausse de 3,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 18,1 % de l'indice composite NASDAQ

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

NASDAQ Composite
22 848,42 Pts Index Ex +2,58%
TESLA
418,2200 USD NASDAQ +6,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

