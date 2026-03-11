Tesla en hausse après avoir annoncé un bond de ses ventes de VE en Chine

11 mars - ** Les actions de Tesla TSLA.O augmentent de 1,4 % à 405,09 $ après que le fabricant américain de véhicules électriques a fait état d'un énorme bond de ses ventes mensuelles en Chine en glissement annuel

** TSLA est en passe de connaître trois séances consécutives de hausse ** Les ventes de véhicules Model 3 et Model Y fabriqués dans son usine de Shanghai, y compris les exportations vers l'Europe et d'autres marchés, ont totalisé 58 600 unités en février, en hausse de 91 % par rapport à l'année précédente, et après une hausse de 9,3 % en janvier, a déclaré Tesla China mercredi ** La Chine est le deuxième marché de TSLA après les États-Unis. ** 54 analystes couvrent TSLA, lui attribuant une note moyenne de "hold" et une prévision médiane de439 $, selon les données de LSEG

** TSLA est en baisse de 9,9 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 2,6 % pour l'indice composite NASDAQ

.IXIC