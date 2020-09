Tesla en Bourse : les défis d'une valorisation survoltée

Austin (Texas) et Berlin ont été retenus pour la construction de nouvelles usines. (© Tesla)

La firme californienne pilotée par Elon Musk s'est imposée comme le leader mondial des voitures électriques. Mais l'envolée du cours, multiplié par 3,5 fois depuis le 1er janvier, illustre bien des excès. Notre analyse complète et notre conseil boursier sur l'action Tesla.

En cette année à nulle autre pareille, Tesla peut s'enorgueillir d'engranger les records. Positifs comme négatifs.

La firme californienne s'est imposée comme la première capitalisation boursière mondiale dans l'automobile. La société basée à Fremont, dans la baie de San Francisco, pesait 346 milliards de dollars mi-septembre. Soit plus de quatre fois l'ensemble des groupes automobiles américains (81 milliards cumulés pour GM, Ford et Fiat Chrysler) et presque deux fois les européens (191 milliards d'euros pour PSA, Renault, Volkswagen, BMW et Daimler). Du jamais vu dans l'histoire boursière récente pour une valeur industrielle.

Levée de 5 milliards de dollars

Mais cette fièvre, qui se traduit par une action en hausse de 344% depuis le 1er janvier, s'accompagne également d'une intense volatilité. Coté au Nasdaq, Tesla a ainsi perdu 35% de sa valeur entre le 31 août, date de la division par cinq de son nominal - ce split s'est traduit pour les actionnaires par la détention de cinq actions pour une jusqu'alors -, et le 8 septembre.

À la clé, 121 milliards de dollars évaporés en moins de deux semaines, soit l'équivalent de la capitalisation cumulée de BMW, Daimler et PSA !

Ce passage à vide n'a pas empêché Tesla de lancer une augmentation de capital de 5 milliards de dollars - après avoir déjà levé 2 milliards en début d'année. Une