Tesla en baisse après avoir publié un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations

22 octobre - ** Les actions de Tesla TSLA.O en baisse de 1,6 % à 432 $ dans les échanges prolongés

** TSLA annonce un bénéfice par action de 50 cents au 3ème trimestre, comparé à l'estimation moyenne des analystes de 55 cents - LSEG

** Le fabricant de véhicules électriques annonce un chiffre d'affaires record de 28,1 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 26,37 milliards de dollars

** La société annonce une marge brute de 18% au 3ème trimestre, contre une estimation de 17,5%

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 8,7 % cette année