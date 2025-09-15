Tesla : Elon Musk rachète près de 2,6 millions d'actions pour environ 1 milliard de dollars

(AOF) - Elon Musk s’est renforcé au capital de Tesla en rachetant 2,568 millions d’actions, pour un total de 999,969 millions de dollars. L’ensemble de ces achats réalisés par le directeur général du constructeur automobile le 9 septembre dernier s’est effectué à un prix moyen par action de 389,285 dollars. Conséquence de cette annonce, l'action Tesla gagne 8% en pré-ouverture.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer