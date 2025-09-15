 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 900,75
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla : Elon Musk rachète près de 2,6 millions d'actions pour environ 1 milliard de dollars
information fournie par AOF 15/09/2025 à 14:34

(AOF) - Elon Musk s’est renforcé au capital de Tesla en rachetant 2,568 millions d’actions, pour un total de 999,969 millions de dollars. L’ensemble de ces achats réalisés par le directeur général du constructeur automobile le 9 septembre dernier s’est effectué à un prix moyen par action de 389,285 dollars. Conséquence de cette annonce, l'action Tesla gagne 8% en pré-ouverture.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Elon Musk
Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
395,9400 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank