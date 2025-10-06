Tesla donne rendez-vous mardi...

(AOF) - Tesla est attendu dans le vert à l’ouverture. Sur son compte X, le constructeur américain de véhicules électriques a posté deux vidéos donnant rendez-vous le mardi 7 octobre 2025 pour, probablement, une annonce importante. Certains spéculent sur la présentation d’un nouveau véhicule plus abordable que les précédents pour faire face à l’érosion de ses ventes.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer