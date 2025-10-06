 Aller au contenu principal
Tesla donne rendez-vous mardi...
information fournie par AOF 06/10/2025 à 14:14

(AOF) - Tesla est attendu dans le vert à l’ouverture. Sur son compte X, le constructeur américain de véhicules électriques a posté deux vidéos donnant rendez-vous le mardi 7 octobre 2025 pour, probablement, une annonce importante. Certains spéculent sur la présentation d’un nouveau véhicule plus abordable que les précédents pour faire face à l’érosion de ses ventes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

