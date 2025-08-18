 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tesla divise presque par deux les mensualités au Royaume-Uni en raison de la chute des ventes, selon *The Times*
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 01:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les automobilistes britanniques peuvent désormais louer un véhicule électrique Tesla TSLA.O pour un peu plus de la moitié de ce qu'ils auraient payé il y a un an, a rapporté *The Times* lundi, citant des sources de l'industrie.

Tesla a été contraint d'offrir des remises allant jusqu'à 40 % aux sociétés de location de voitures pour écouler plus d'unités, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu confirmer ce rapport dans l'immédiat.

