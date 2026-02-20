Tesla dévoile un modèle Cybertruck moins cher aux États-Unis et réduit le prix du Cyberbeast

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du paragraphe 1 pour inclure le lancement d'un nouveau modèle)

Tesla TSLA.O a dévoilé jeudi un nouveau modèle Cybertruck moins cher aux États-Unis, au prix de 59 990 dollars, faisant de cette version à double moteur et à transmission intégrale son Cybertruck "le plus abordable" à ce jour.

L'entreprise a également réduit le prix du Cyberbeast, son modèle de pick-up Cybertruck le plus cher, à 99 990 dollars contre 114 990 dollars, selon les informations sur les prix publiées sur le site web du fabricant de véhicules électriques.

Avec cette baisse de prix, Tesla semble mettre fin à son "Luxe Package" pour le modèle, qui incluait la conduite autonome supervisée et l'accès gratuit à son réseau Supercharger.

Tesla avait ajouté ce pack à sa gamme en août de l'année dernière en augmentant le prix du pick-up.

Les prix des autres modèles Cybertruck sont restés inchangés.

Au début du mois, Tesla a présenté une nouvelle variante à transmission intégrale de son SUV Model Y le plus vendu, au prix de 41 990 dollars, au-dessus de la version "Standard" à transmission arrière, moins chère.

Les réductions de prix sont devenues un élément clé de la stratégie 2026 de Tesla, qui consiste à abaisser les prix d'entrée pour attirer des acheteurs plus soucieux des coûts sans attendre un nouveau véhicule de masse.