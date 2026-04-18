 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tesla déploie des robotsaxis à Dallas et Houston
information fournie par Reuters 18/04/2026 à 20:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a annoncé samedi qu'elle mettait en service des taxis autonomes dans les villes texanes de Dallas et Houston.

"Essayez Tesla Robotaxi à Dallas et Houston!" A déclaré le directeur général Elon Musk dans un billet X.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
400,6200 USD NASDAQ +3,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank