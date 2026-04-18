Tesla déploie des robotsaxis à Dallas et Houston

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a annoncé samedi qu'elle mettait en service des taxis autonomes dans les villes texanes de Dallas et Houston.

"Essayez Tesla Robotaxi à Dallas et Houston!" A déclaré le directeur général Elon Musk dans un billet X.