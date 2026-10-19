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Tesla demande à ses actionnaires de réélire Musk, Denholm et Straubel lors de l'assemblée générale annuelle de décembre
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 13:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla ( TSLA.O ) a déposé lundi sa circulaire de sollicitation de procurations auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC), demandant aux actionnaires de réélire le directeur général Elon Musk, la présidente Robyn Denholm et l'administrateur JB Straubel pour un mandat de trois ans lors de son assemblée générale annuelle du 3 décembre.

Ce dépôt intervient près d’un an après que le conseil d’administration du constructeur de véhicules électriques a accordé à Musk une prime de performance présentée comme une rémunération globale d’un trillion de dollars.

* La prime de performance 2025 d’Elon Musk, qui porte sur environ 423,7 millions d’actions restreintes, est évaluée à 158,4 milliards de dollars au total dans le tableau récapitulatif des rémunérations.

* Aucune des 12 tranches de cette prime de performance d’un trillion de dollars n’a encore été acquise. Chacune nécessite l’atteinte d’un seuil de capitalisation boursière compris entre 2 000 milliards et 8 500 milliards de dollars, ainsi que la réalisation d’objectifs opérationnels; les actions non acquises votent proportionnellement à l’ensemble des autres actions

* Musk a exercé, le 16 juin, la totalité des 303,96 millions d’options issues de sa prime de 2018, ce qui laisse 286,4 millions d’actions restreintes qui seront acquises en janvier 2028 s’il conserve un poste de direction

* Tesla a révélé avoir passé plusieurs mois à travailler directement avec la SEC pour mettre en place un cadre novateur de vote volontaire destiné aux investisseurs particuliers, obtenant finalement une lettre officielle de non-intervention de la SEC

* La politique de nantissement de Tesla plafonne les emprunts garantis par les actions nanties de Musk à 3,5 milliards de dollars ou à 25% de la valeur des actions, le montant le moins élevé étant retenu

* Musk détient près de 20% de Tesla, dont 207,5 millions d’actions nanties, tandis que Vanguard Capital Management en détient 5,3%

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