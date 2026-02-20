Tesla débouté après un verdict de 243 millions de dollars dans un accident lié à l'Autopilot
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 19:17
L'accident, survenu à Key Largo, a coûté la vie à Naibel Benavides, 22 ans, et grièvement blessé Dillon Angulo. Le conducteur, George McGee, utilisait l'Enhanced Autopilot et a expliqué avoir détourné son attention pour récupérer son téléphone, pensant que le véhicule freinerait automatiquement. La Tesla Model S a toutefois traversé une intersection à plus de 60 miles à l'heure, percutant un véhicule stationné et ses propriétaires. La juge Beth Bloom a estimé que les preuves présentées au procès justifiaient pleinement le verdict et qu'aucun nouvel élément ne permettait d'ordonner un nouveau procès.
Tesla avait demandé une réduction des dommages compensatoires de 129 millions de dollars à un maximum de 69 millions de dollars, ce qui aurait ramené la somme à verser à 23 millions de dollars, ainsi qu'un plafonnement des dommages punitifs conformément au droit de la Floride. Les avocats du constructeur n'ont pas commenté la décision. Ce revers intervient alors que Tesla cherche à rattraper son retard dans les robotaxis face à Waymo et à Baidu, Elon Musk affirmant viser un réseau " étendu " de véhicules autonomes aux États-Unis d'ici fin 2026.
Valeurs associées
|413,2350 USD
|NASDAQ
|+0,37%
