Tesla commence à livrer ses camions électriques Semi

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(Ajoute des détails sur l'événement dans les paragraphes 1 à 6)

par Abhirup Roy

Tesla TSLA.O commence cette semaine à livrer ses camions Semi à une première série de clients, ont déclaré des dirigeants de l'entreprise dans son usine de Sparks, au Nevada, près de neuf ans après qu'Elon Musk, directeur général de Tesla, eut dévoilé ces poids lourds électriques.

Conçu pour le transport de marchandises sur de longues distances, le Semi permet à Tesla, connu pour ses berlines et ses SUV électriques, d’étendre son marché aux transporteurs de marchandises, à un moment où les prix du diesel aux États-Unis ont atteint des niveaux records.

Tesla n’a pas communiqué ses prévisions de volume de production ni les tarifs de ces camions lors d’une conférence en ligne organisée jeudi soir à l’usine. L’entreprise a réaffirmé son intention de produire 50 000 Semi par an sur le site du Nevada.

Musk n’a pas assisté à l’événement. Dans un message vidéo préenregistré, il a déclaré: “Je vous recommande de passer davantage de commandes si vous ne l’avez pas encore fait, mais la liste d’attente est déjà assez longue.”

Des clients, dont PepsiCo, DHL et US Foods, ont été invités sur scène, et des camions arborant leurs logos étaient garés à l’extérieur.

La version à longue autonomie, à pleine charge, peut parcourir 500 miles avec une seule recharge. “Ce sont 500 miles en conditions réelles. Nos clients l’ont confirmé”, a déclaré Dan Priestley, directeur de l’ingénierie des camions Semi chez Tesla. La version standard offre une autonomie de 325 miles.

Le Semi a été dévoilé pour la première fois en 2017 et la production devait démarrer en 2019.

Le premier camion est finalement sorti de la chaîne de production de série en avril et la production en série devait démarrer cette année. Cependant, la lettre aux actionnaires de Tesla publiée en juillet indiquait que la production du Semi commencerait en 2026, remplaçant ainsi une prévision antérieure qui tablait sur une production en série cette année.

Tesla a commencé à effectuer des livraisons limitées à des clients, dont PepsiCo, aux États-Unis fin 2022. Depuis, les retards, la concurrence croissante et un revirement des politiques en matière de véhicules électriques aux États-Unis ont suscité des inquiétudes quant à la demande.

Néanmoins, Tesla a reçu cette semaine une commande de 2 500 Semi de la part d’une coalition regroupant les plus grands transporteurs propriétaires de flottes de fret au monde, parmi lesquels Microsoft et PepsiCo, selon l’association à but non lucratif Catalyst Mobility, spécialisée dans les transports propres. Cela représente près du double de la flotte américaine actuelle de camions électriques de classe 8, a précisé l’association.

Le mois dernier, la société suédoise de technologie de transport de marchandises Einride AB ENRD.O a annoncé un accord visant à ajouter 500 camions Semi à sa flotte.