Tesla chute, le plan de dépenses plus élevé pour 2026 éclipsant les résultats positifs du premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de Tesla TSLA.O chutent de 2,1 % à 379,50 $ dans les échanges de pré-marché

** Le fabricant de VE augmente ses plans de dépenses pour 2026 à plus de 25 milliards de dollars, contre 20 milliards de dollars prévus en janvier

** Le directeur général Elon Musk a déclaré que la décision d'investir dans l'IA, la robotique et les puces était "bien justifiée" pour créer de futurs flux de revenus

** Cette décision intervient à un moment où les investisseurs ont sanctionné les grandes entreprises technologiques en raison de l'augmentation de leurs dépenses d'investissement, peu impressionnés par les rendements tangibles sur les investissements considérables dans l'IA

** "Une forte augmentation des dépenses en capital signifie que le flux de trésorerie disponible disparaîtra pendant au moins un an ou deux, alors que Tesla entre dans une phase de construction pluriannuelle", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions, Hargreaves Lansdown

** Le chiffre d'affaires de 22,39 milliards de dollars au premier trimestre a dépassé l'estimation des analystes de 22,6 milliards de dollars, le bénéfice par action ajusté de 0,41 $ a dépassé les 0,37 $ attendus - données compilées par LSEG

** Le flux de trésorerie disponible au premier trimestre s'est élevé à 1,44 milliard de dollars, surprenant les analystes qui s'attendaient à une consommation de 1,43 milliard de dollars

** Vingt-quatre analystes estiment que l'action est "achetée" ou supérieure, 21 "conservée" et neuf "vendue" ou inférieure, PT médian à 422,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action TSLA a perdu près de 14 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture