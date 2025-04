Tesla: chute des ventes en Europe en mars

(AOF) - Les ventes de Tesla ont de nouveau chuté au mois de mars sur les principaux marchés automobiles européens selon les données publiées mardi. Les ventes ont notamment décliné en France et en Suède pour un troisième mois consécutif. Tesla a vendu en mars 3 157 véhicules en France, 911 en Suède et 2 211 en Norvège, soit des baisses de 36,83%, 63,9% et 1% sur un an. Au Danemark, les immatriculations ressortent à 593, en baisse de 65,6 %, et elles ont chuté de 61 % à 1 536 aux Pays-Bas. Tesla publiera demain les chiffres de livraison et de production pour le premier trimestre.

