Tesla chute après la publication d'un rapport sur le déclin de sa part de marché aux États-Unis

8 septembre - ** Les actions de Tesla TSLA.O sont en baisse de 0,65 % à 348,73 $ après un rapport selon lequel sa part de marché aux États-Unis a chuté à son plus bas niveau en huit ans

** TSLA est confronté à la concurrence d'un nombre croissant de véhicules électriques, ce qui a fait chuter ses parts de marché aux États-Unis à 38 % en août, selon un rapport de Reuters citant des données de la société de recherche Cox Automotive

** TSLA a déjà détenu plus de 80 % du marché américain des véhicules électriques, qui est son marché le plus important

** TSLA est en baisse de 13,5 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 13,3 % pour l'indice composite NASDAQ

