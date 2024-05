Tesla cherche des fournisseurs hors de la Chine et de Taiwan

(AOF) - Tesla a demandé à ses fournisseurs de commencer à fabriquer des composants hors de la Chine et de Taiwan dès l'année prochaine en raison des incertitudes géopolitiques croissantes, à l'approche de la prochaine élection présidentielle américaine, annonce le quotidien économique japonais « Nikkei Asia ». Sont notamment concernés les cartes de circuits imprimés, les écrans et les systèmes de commande électroniques. Cette décision viserait à trouver des fournisseurs alternatifs pour les marchés non chinois afin d'éviter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Le constructeur américain a déjà vu ses approvisionnements souffrir des aléas géopolitiques. En janvier dernier, Tesla a du suspendre l'essentiel de la production de son usine berlinoise pendant plus d'une semaine, en raison d'une pénurie de composants. En cause, les changements d'itinéraire de transport rendus nécessaires par les attaques perpétrées contre des navires en Mer Rouge par des militants Houthis soutenus par l'Iran, en solidarité avec le groupe islamiste palestinien Hamas.

