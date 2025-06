Tesla, Broadcom, Lululemon... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Broadcom

Broadcom est attendu dans le rouge à Wall Street même si la performance trimestrielle est légèrement meilleure que prévu. Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, clos début mai, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a enregistré un bénéfice net en progression de 134% à 4,97 milliards de dollars, soit 1,03 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,58 dollar, dépassant le consensus de seulement 1 cent.

Lululemon

Lululemon, dont le titre dégringole de plus de 20% en avant-Bourse, a abaissé jeudi sa prévision de bénéfice. L'entreprise spécialisée dans l'habillement sportif est pénalisée par des coûts plus élevés pour atténuer les droits de douane et par une faible demande pour ses derniers produits. La firme canadienne table pour le deuxième trimestre sur un bpa ajusté allant de 2,85 à 2,90 dollars, là où le consensus visait 3,3 dollars. Lululemon a également abaissé sa guidance annuelle de bpa entre 14,58 et 14,78 dollars.

Mosaic

Mosaic a mis à jour ses prévisions sur les prix, sur la demande et sur sa production. Pour le deuxième trimestre, le spécialiste des nutriments agricoles estime que le prix du phosphate devrait augmenter d'une fourchette de 635 à 655 dollars la tonne, à une autre comprise entre 650 et 670 dollars. En revanche, les volumes de vente de ce composé chimique devraient s'établir entre 1,5 et 1,6 million de tonnes, contre 1,7 à 1,9 million de tonnes auparavant.

Netflix et Canal +

Netflix et Canal+ renforcent leur partenariat historique initié en 2019 pour la France et la Pologne en étendant l'accord de distribution stratégique pour l'Afrique subsaharienne francophone. Grâce à cet accord, le groupe coté à Londres deviendra le premier opérateur à distribuer Netflix au sein de ses offres dans 24 pays d'Afrique subsaharienne, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'accès au contenu premium pour les abonnés africains.

Tesla

Au lendemain d'une chute de 14,26 %, qui a couté à l'entreprise 152,37 milliards de dollars de capitalisation boursière, le titre Tesla devrait reprendre un peu de hauteur. Selon les cotations hors marché, le titre devrait reprendre près de 5 % à l'ouverture. Le média Politico a indiqué qu'Elon Musk et Donald Trump devaient s'appeler pour essayer de régler leur différend qui a explosé à la face du monde hier.