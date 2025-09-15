 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tesla bondit, Musk achète 2,57 millions d'actions
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O augmentent de 6,3 % à 420,68 $ dans les échanges de pré-marché

** Le PDG Elon Musk a déclaré avoir acheté 2,57 millions d'actions le 12 septembre sur le marché

** Musk a payé entre 372,37 $ et 396,54 $ par action, selon le dépôt auprès de la SEC

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

TESLA
395,9400 USD NASDAQ +7,36%
