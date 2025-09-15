Tesla bondit après l'acquisition par Musk d'actions du fabricant de véhicules électriques d'une valeur d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Tesla TSLA.O ont bondi d'environ 8 % dans les échanges de pré-marché lundi après qu'un dépôt réglementaire ait montré que le PDG Elon Musk avait acheté pour près d'un milliard de dollars d'actions du fabricant de véhicules électriques la semaine dernière.

M. Musk a déclaré avoir acheté 2,57 millions d'actions dans le cadre de transactions sur le marché libre vendredi, en payant entre 372,37 et 396,54 dollars par action, selon la déclaration.

Les actions Tesla ont bondi de plus de 7 % vendredi, prolongeant ainsi les gains solides enregistrés lors de la séance précédente. L'action, qui a chuté d'environ 2 % depuis le début de l'année, est en passe d'enregistrer une troisième séance consécutive de gains si les mouvements de pré-marché se maintiennent.

Le sentiment des investisseurs à l'égard du constructeur automobile a été freiné par la baisse de la demande de véhicules électriques, ainsi que par l'attention que M. Musk porte à la politique.

Vendredi, la Présidente du conseil d'administration de Tesla, Robyn Denholm, a rejeté les inquiétudes selon lesquelles l'activité politique de M. Musk avait nui aux ventes et a déclaré que le milliardaire était de retour "au premier plan" dans l'entreprise après plusieurs mois passés à la Maison Blanche.