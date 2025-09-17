 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tesla aurait conclu des accords confidentiels pour mettre fin à deux procès
information fournie par AOF 17/09/2025 à 14:13

(AOF) - Tesla aurait conclu des accords confidentiels afin de régler deux procès liés à deux accidents mortels qui ont eu lieu en 2019 en Californie, affirme Reuters, qui cite des documents judiciaires. Ceux-ci impliqueraient le logiciel d’aide à la conduite du constructeur américain de véhicules électriques.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
421,6200 USD NASDAQ 0,00%
