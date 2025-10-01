 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 903,63
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla augmente les prix de location en raison de l'expiration du crédit d'impôt pour les véhicules électriques aux États-Unis
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 10:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Tesla TSLA.O a augmenté les prix de location de tous ses véhicules aux États-Unis après l'expiration d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars qui a contribué à stimuler les ventes de véhicules électriques, selon le site Web de l'entreprise mercredi.

Ce changement fait suite à la fin des incitations fiscales prévues par la législation adoptée par le Congrès, qui a supprimé le crédit de 7 500 dollars pour la location et l'achat de nouveaux véhicules électriques, ainsi que le crédit de 4 000 dollars pour les véhicules électriques d'occasion, à compter du 30 septembre.

Tesla, comme ses concurrents, recevait le crédit d'impôt du gouvernement américain et l'incluait dans les prix de location attractifs qu'elle proposait à ses clients.

Le loyer mensuel de la Model Y, la voiture la plus vendue de l'entreprise, est passé de 529 $ à environ 599 $ dans la gamme supérieure. Les prix de tous les véhicules restent toutefois inchangés.

La demande de modèles alimentés par batterie montre déjà des signes de ralentissement après une croissance rapide au début de la décennie. Les ventes pourraient chuter une fois que les crédits se seront taris, ont averti les dirigeants du secteur automobile et les analystes.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
444,7200 USD NASDAQ +0,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • RAMSAY GENERALE : Peu de risque à moyen terme
    RAMSAY GENERALE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 01.10.2025 10:34 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris fait du surplace après le blocage budgétaire aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 01.10.2025 10:26 

    La Bourse de Paris a commencé la séance en faisant du surplace mercredi, après le blocage budgétaire aux Etats-Unis qui a conduit dans la nuit à la fermeture de nombreux services publics pour la première fois depuis sept ans. Vers 10H00 locales, l'indice vedette ... Lire la suite

  • Patrouille de police près du palais de Christiansborg à Copenhague le 30 septembre 2025 en amont de la réunion de l'UE ( Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe )
    Les 27 se penchent sur la défense, sur fond de drones dans le ciel danois
    information fournie par AFP 01.10.2025 10:21 

    Les dirigeants des 27 pays de l'UE se retrouvent mercredi à Copenhague pour renforcer la défense du continent face à la menace russe, au moment où de mystérieux drones dans le ciel danois ont encore accru la tension ces derniers jours. Des milliers de policiers ... Lire la suite

  • Navire de la flottille pour Gaza, au mouillage le 26 septembre 2025 au sud de la Crète ( AFP / Eleftherios ELIS )
    La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des "manoeuvres d'intimidation"
    information fournie par AFP 01.10.2025 10:12 

    La flottille pour Gaza partie de Tunisie à la mi-septembre, qui se trouvait mercredi au large de l'Egypte, a déclaré poursuivre sa route malgré des "manoeuvres d'intimidation" menées pendant la nuit, selon ses organisateurs, par des "navires militaires israéliens". ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank