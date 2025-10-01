Tesla augmente les prix de location en raison de l'expiration du crédit d'impôt pour les véhicules électriques aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a augmenté les prix de location de tous ses véhicules aux États-Unis après l'expiration d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars qui a contribué à stimuler les ventes de véhicules électriques, selon le site Web de l'entreprise mercredi.

Ce changement fait suite à la fin des incitations fiscales prévues par la législation adoptée par le Congrès, qui a supprimé le crédit de 7 500 dollars pour la location et l'achat de nouveaux véhicules électriques, ainsi que le crédit de 4 000 dollars pour les véhicules électriques d'occasion, à compter du 30 septembre.

Tesla, comme ses concurrents, recevait le crédit d'impôt du gouvernement américain et l'incluait dans les prix de location attractifs qu'elle proposait à ses clients.

Le loyer mensuel de la Model Y, la voiture la plus vendue de l'entreprise, est passé de 529 $ à environ 599 $ dans la gamme supérieure. Les prix de tous les véhicules restent toutefois inchangés.

La demande de modèles alimentés par batterie montre déjà des signes de ralentissement après une croissance rapide au début de la décennie. Les ventes pourraient chuter une fois que les crédits se seront taris, ont averti les dirigeants du secteur automobile et les analystes.