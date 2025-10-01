 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La BCE est favorable à une réduction du nombre de coussins de capital pour les banques, dit de Guindos
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 11:57

Le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), Luis de Guindos, s'adresse aux médias à Francfort

La Banque centrale européenne (BCE) proposera de réduire le nombre de coussins de capital que les banques doivent détenir et d'introduire des règles plus simples pour les petits prêteurs, a déclaré mercredi le vice-président de la BCE, Luis de Guindos.

Luis de Guindos préside un groupe de travail destiné à assouplir les règles pour les banques de la zone euro qui se plaignent d'être soumises à des exigences trop strictes dans un contexte de dérégulation de l'autre côté de l'Atlantique.

"Aujourd'hui, par exemple, le nombre de coussins de capital des banques européennes est supérieur à 10, c'est très compliqué", a regretté Luis de Guindos lors d'un événement organisé par Politico.

"Nous ferons une recommandation claire à cet égard. Une autre recommandation portera sur la proportionnalité, sur la manière dont nous supervisons les petites banques", a-t-il ajouté alors que la BCE doit finaliser ses propositions et les envoyer aux législateurs de l'Union européenne (UE) d'ici la fin de l'année

En vertu du principe de proportionnalité, la BCE entend adapter ses attentes en matière de surveillance et ses obligations d'information aux petites banques afin de rendre le processus moins onéreux.

Les régulateurs bancaires allemands ont proposé de créer un régime distinct pour les "banques petites et non complexes", qui les soumettrait à une seule exigence de fonds propres plutôt qu'à l'ensemble des exigences prévues par les règles de l'UE.

L'offre BoursoBank