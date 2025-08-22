Tesla augmente le prix du Cybertruck le plus rapide de 15 000 dollars aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 3 et 4)

Tesla TSLA.O a augmenté le prix de sa variante la plus rapide du Cybertruck de 15 000 dollars, selon les informations sur les prix publiées sur le site Web du constructeur automobile.

Le prix du Cyberbeast est passé de 99 990 $ à 114 990 $, indique le site web, ajoutant qu'il dispose désormais du "Luxe Package" qui comprend l'autoguidage complet supervisé et l'accès gratuit à son réseau de superchargeurs.

Les prix des autres variantes de Cybertrucks n'ont pas été modifiés.