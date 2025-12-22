 Aller au contenu principal
Tesla augmente après qu'un tribunal a rétabli la rémunération de son directeur général, M. Musk
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 11:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O augmentent de 1,4 % à 488,12 $ avant le marché

** Le plan de rémunération 2018 du directeur général Elon Musk de TSLA, d'une valeur de 56 milliards de dollars, a été rétabli par la Cour suprême du Delaware

** Le paquet de rémunération 2018 vaut maintenant environ 139 milliards de dollars sur la base du prix de l'action Tesla à la clôture de la bourse vendredi

** Si Musk exerce toutes les options d'achat d'actions de l'enveloppe 2018, sa participation dans Tesla passera d'environ 12,4 % à 18,1 % d'une base d'actions élargie

** La Cour suprême a déclaré qu'une décision de 2024 annulant le programme de rémunération avait été inappropriée et inéquitable pour Musk

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action TSLA avait progressé de 19 % depuis le début de l'année

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
480,8800 USD NASDAQ -0,52%
