Tesla attaqué en justice aux Etats-Unis et ses ventes continuent de reculer dans l'UE
information fournie par AOF 25/11/2025 à 14:08

(AOF) - Selon Reuters, Tesla a été attaqué en justice par Perrone Robotics aux Etats-Unis. Ce dernier accuse la firme d’Elon Musk d’avoir délibérément enfreint cinq brevets liés aux systèmes robotiques pour véhicules autonomes. Parallèlement, selon l’ACEA, l’Association des constructeurs européens d’automobiles, les ventes de Tesla ont reculé de 48% au mois d’octobre dans l’Union européenne, à 5 647 unités. Sur les dix premiers mois de l’année, les immatriculations de Tesla Motors se sont effondrées de 39,2%, pour un total de 117 000 voitures écoulées.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

