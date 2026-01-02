 Aller au contenu principal
Tesla annonce une baisse des livraisons au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 janvier - ** Le constructeur d'automobiles électriques Tesla TSLA.O a publié un rapport sur les livraisons au quatrième trimestre et affiche une deuxième baisse annuelle consécutive ** TSLA a livré 418 227 véhicules au cours du trimestre octobre-décembre, soit une baisse de 15,6 % par rapport aux 495 570 véhicules livrés un an plus tôt; les analystes s'attendaient à 434 487 véhicules, selon Visible Alpha

** Pour l'ensemble de l'année, TSLA a livré 1,64 million de véhicules, contre 1,79 million en 2024; les analystes s'attendaient à des livraisons d'environ 1,65 million de véhicules

** "Je pense que le nombre de livraisons, bien qu'en baisse, n'a pas été trop décevant car le marché s'attendait à une baisse des livraisons en raison de l'expiration du crédit d'impôt américain pour les véhicules électriques", a déclaré Seth Goldstein, analyste principal des actions chez Morningstar

** Les actions de TSLA étaient légèrement en hausse dans les premiers échanges

** Les actions TSLA ont augmenté d'environ 11 % en 2025

TESLA
442,3950 USD NASDAQ -1,63%
