Tesla affirme que la Lettonie a approuvé son système de conduite autonome FSD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Lettonie a autorisé le système de conduite automatisée FSD de Tesla TSLA.O , a annoncé lundi le constructeur américain de voitures électriques Tesla TSLA.O dans un message publié sur X.

La Lettonie est le dixième pays de l'Union européenne à prendre cette décision.