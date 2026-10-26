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Tesla affirme que la Lettonie a approuvé son système de conduite autonome FSD
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 11:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Lettonie a autorisé le système de conduite automatisée FSD de Tesla TSLA.O , a annoncé lundi le constructeur américain de voitures électriques Tesla TSLA.O dans un message publié sur X.

La Lettonie est le dixième pays de l'Union européenne à prendre cette décision.

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