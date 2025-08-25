Tesla a rejeté un règlement de 60 millions de dollars avant de perdre le verdict de 243 millions de dollars concernant l'Autopilot

Tesla TSLA.O , la société de véhicules électriques du milliardaire Elon Musk , a rejeté une proposition de règlement de 60 millions de dollars dans le cadre d'un procès concernant l'accident mortel de 2019 d'une Model S équipée du système Autopilot, avant qu'un jury ne rende ce mois-ci un verdict de 243 millions de dollars dans l'affaire.

Les avocats des plaignants ont divulgué la proposition de règlement dans un dépôt lundi au tribunal fédéral de Miami, en Floride , dans le cadre d'une demande d'honoraires à Tesla.

Ils ont déclaré que la loi de Floride leur donnait droit aux frais de justice accumulés par les plaignants depuis le 30 mai, date à laquelle le règlement a été proposé.

Tesla et un avocat représentant l'entreprise dans cette affaire n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats des plaignants n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le procès s'est concentré sur un accident survenu en avril 2019 impliquant une Model S 2019 dotée du logiciel d'aide à la conduite Autopilot. La Tesla du conducteur a heurté le Chevrolet Tahoe garé des victimes alors qu'elles se tenaient à côté sur un accotement.

Les jurés ont accordé à la succession de Naibel Benavides Leon, qui a été tuée, et à son petit ami Dillon Angulo, qui a été gravement blessé, une somme combinée de 129 millions de dollars en dommages compensatoires, plus 200 millions de dollars en dommages punitifs. Tesla a été tenu responsable de 33 % des dommages compensatoires, soit 42,6 millions de dollars, et de la totalité des dommages punitifs.

Les jurés ont estimé que le conducteur était responsable de 67 % des dommages compensatoires, mais qu'il n'était pas un défendeur.

Tesla a nié tout acte répréhensible et a déclaré que le verdict "ne fait que faire reculer la sécurité automobile et compromettre les efforts de Tesla et de l'ensemble du secteur pour développer et mettre en œuvre des technologies permettant de sauver des vies". Tesla a déclaré qu'elle ferait appel.

Les avocats des plaignants ont déclaré que ce procès était le premier impliquant la mort injustifiée d'un tiers résultant de l'Autopilot.

Tesla a déjà fait l'objet de poursuites similaires concernant les capacités de conduite autonome de ses véhicules, mais elles ont été résolues ou rejetées sans qu'il y ait de procès.