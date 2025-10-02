 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 081,03
+1,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla a livré plus de véhicules au troisième trimestre en glissement annuel
information fournie par AOF 02/10/2025 à 15:28

(AOF) - Au troisième trimestre, Tesla a produit 447 450 véhicules et en a livré 497 099, tout en déployant 12,5 GWh de produits de stockage d’énergie. À titre de comparaison, l’an passé à la même période, le géant américain avait annoncé la construction de 469 796 véhicules, pour 462 890 livraisons et 6,9 GWh de produits de stockage d’énergie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
463,5300 USD NASDAQ +0,89%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank