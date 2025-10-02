Tesla a livré plus de véhicules au troisième trimestre en glissement annuel

(AOF) - Au troisième trimestre, Tesla a produit 447 450 véhicules et en a livré 497 099, tout en déployant 12,5 GWh de produits de stockage d’énergie. À titre de comparaison, l’an passé à la même période, le géant américain avait annoncé la construction de 469 796 véhicules, pour 462 890 livraisons et 6,9 GWh de produits de stockage d’énergie.
