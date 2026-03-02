Tesla a gagné des parts de marché en France et en Norvège en février

Tesla TSLA.O a gagné des parts de marché en France et en Norvège en février, montrent les données publiées lundi, signe d'une stabilisation en Europe après deux années consécutives de baisse des ventes.

En France, les immatriculations du constructeur automobile dirigé par Elon Musk, qui reflètent les ventes, ont augmenté de 55% en février, alors que la plupart de ses concurrents ont vendu moins de voitures qu'il y a un an.

Les ventes ont augmenté de 32% en Norvège, mais ont chuté de 18% au Danemark, les premiers pays à publier leurs données pour février, tandis que d'autres, dont l'Italie et l'Espagne, devraient les communiquer dans la journée.

L'année dernière, Tesla a vu ses ventes européennes chuter de 27% en raison d'une concurrence accrue, notamment de la part des marques chinoises de véhicules électriques, de la controverse autour des opinions politiques d'Elon Musk et du vieillissement de sa gamme de modèles.

L'année dernière, Tesla a dévoilé des versions moins chères de ses modèles Y et 3 aux États-Unis et en Europe, qui ont commencé à être commercialisées à la fin de l'année dernière.

La part de marché de l'entreprise d'Elon Musk dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans l'Association européenne de libre-échange n'a que légèrement reculé, passant de 1% en janvier 2025 à 0,8% en janvier 2026.

Mais ce chiffre reste bien inférieur à sa part de marché de 1,8% en 2025, de 2,5% en 2024 et de 2,9% en 2023, lorsque son SUV Model Y, modèle phare de la marque, était le plus vendu au monde.

(Rédigé par Alessandro Parodi, Camille Raynaud, Anna Ringstrom et Marie Mannes ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)