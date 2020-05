Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla a demandé une licence pour être fournisseur d'énergie au Royaume-Uni Reuters • 03/05/2020 à 11:47









TESLA A DEMANDÉ UNE LICENCE POUR ÊTRE FOURNISSEUR D'ÉNERGIE AU ROYAUME-UNI (Reuters) - Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a demandé une licence pour pouvoir fournir de l'électricité au Royaume-Uni, a rapporté samedi le Telegraph. Cette demande pourrait avoir été faite afin de pouvoir introduire sur le marché britannique la plate-forme Autobidder de Tesla, indique le journal. Autobidder est une plate-forme de négoce automatisé de l'énergie et est actuellement exploitée par Tesla à Hornsdale, en Australie du Sud. Tesla n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. Vendredi, l'action Tesla a chuté de 9% à la Bourse de New York après la publication sur Twitter d'un message de son directeur général, Elon Musk, jugeant le cours de Bourse de son entreprise "trop élevé". (Aishwarya Nair, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées TESLA NASDAQ -10.30%