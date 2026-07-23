Tesla : -13%, pulvérise le support majeur des 343 USD

Les ventes dépassent les attentes mais les profits ne suivent pas, les frais de "R&D" explosent, les analystes sont dubitatifs... et cela ne pardonne pas.

Tesla dévisse de -13%, s'enfonce sous 325 USD : un "gap" de rupture majeur s'ouvre sous 372,9 USD et pulvérise le support majeur des 343 USD du 8 avril.

Tesla file tout droit vers un test des 295 USD, ex plancher du 9 juillet 2025 (et du 6 juin), voir des 284,5 USD du 5 juin 2025.