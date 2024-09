Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesco: soutenu par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 15:33









(CercleFinance.com) - Tesco gagne près de 2% à Londres, aidé par des propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur l'action du géant de la grande distribution, avec un objectif de cours relevé de 330 à 400 pence.



'Pour la première fois depuis plusieurs années, nous voyons maintenant une opportunité de marge chez Tesco', explique le broker, précisant augmenter ses attentes en termes de marges d'EBIT à moyen terme pour le groupe britannique.





Valeurs associées TESCO 362,10 GBX LSE +1,68%