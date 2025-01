Tesco: prises de profits après le point d'activité de Noël information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 10:43









(CercleFinance.com) - Tesco s'inscrit en baisse jeudi matin, victime de quelques prises de profits dans le sillage de son point d'activité pour la période-clé de Noël.



Vers 9h00 (heure de Londres), le titre du distributeur britannique cède plus de 1,1%, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,6% pour l'indice FTSE 100.



Le groupe a annoncé ce matin avoir enregistré une hausse de 3,8% de ses ventes à périmètre constant au cours des six semaines ayant précédé le 4 janvier.



Sur le troisième trimestre, c'est-à-dire la période correspondant aux 13 semaines closes au 23 novembre, ses ventes comparables avaient augmenté de 2,8%.



Sur l'ensemble des 19 semaines couvrant les fêtes de fin d'année, ses ventes ressortent en hausse de 3,1%, soit une performance légèrement supérieure au consensus, qui visait 2,9%.



Dans un communiqué, Tesco souligne notamment que sa part de marché au Royaume-Uni a progressé de 78 points de base, à 28,5%, pour s'établir à un plus haut depuis 2016.



La chaîne de supermarchés en a profité pour réaffirmer son objectif d'un résultat opérationnel de l'ordre de 2,9 milliards de livres pour son exercice 2024/2025 en cours.



Ces chiffres solides étaient cependant bien anticipés par le marché, comme le montre les gains de près de 9% enregistrés par le titre depuis la mi-novembre.





Valeurs associées TESCO 365,30 GBX LSE -1,27%