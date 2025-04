Tesco: les prévisions pour le nouvel exercice déçoivent information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 12:03









(CercleFinance.com) - Tesco a fait état jeudi de résultats annuels 2024/2025 légèrement meilleurs que prévu mais livré des prévisions prudentes pour son nouvel exercice 2025/2026, ce qui faisait plonger son cours de Bourse de plus de 6% à la Bourse de Londres.



Le numéro un britannique de la distribution a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires en hausse de 3,5% à 63,6 milliards de livres au titre des 52 semaines d'activité closes le 22 février, en ligne avec le consensus.



Son profit opérationnel ajusté s'est accru de plus de 10% à 3,13 milliards de livres, au-dessus du consensus qui visait à 3,07 milliards.



Pour son nouvel exercice, Tesco dit s'attendre désormais à un bénéfice d'exploitation compris entre 2,7 et trois milliards de livres alors que les analystes anticipaient plutôt 3,1 milliards de livres.



Le groupe dit ainsi prendre acte de l'intensification de la concurrence sur le marché britannique observée ces derniers mois.



Tesco a également annoncé qu'il allait racheter des actions pour 1,45 milliard de livres, à finaliser d'ici à la fin avril 2026, dont 750 millions financés par sa trésorerie et 700 millions venant de la cession de ses activités bancaires.



En fin de matinée, le titre perdait plus de 6% en fin de matinée, alors que l'indice sectoriel européen, le STOXX Europe 600 Retail, gagnait plus de 4%.





