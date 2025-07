Tesco: investit dans un centre de distribution au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 15:46









(CercleFinance.com) - Tesco annonce un investissement de plusieurs millions de livres sterling afin de construire un nouveau centre de distribution à DP World London Gateway, dont l'ouverture est prévue en 2029.



Cet investissement s'inscrit dans la volonté de Tesco d'adapter son réseau logistique aux besoins futurs, afin de soutenir l'expansion de ses magasins et mieux servir sa clientèle.



Le site sera 'moderne et économe en énergie' assure le distributeur et devrait obtenir la certification BREEAM Outstanding, soulignant son engagement en faveur de pratiques de construction durables.



Tesco travaillera par ailleurs avec Witron, partenaire logistique reconnu, pour renforcer la capacité du réseau sur ce site. Andrew Woolfenden, directeur Distribution & Fulfilment Tesco UK, a déclaré que ce centre ' exploiterait les dernières technologies, améliorerait la chaîne d'approvisionnement et soutiendrait les objectifs de décarbonation '.





Valeurs associées TESCO 402,050 GBX LSE +0,49%