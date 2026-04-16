Tesco bien orienté malgré des nuages à l'horizon
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 11:13
Pour l'exercice 2026/27, le distributeur anticipe un bénéfice opérationnel ajusté compris entre 3 et 3,3 milliards de livres, contre 3,152 milliards un an plus tôt, soit une quasi-stabilité. Une prévision globalement en ligne avec le consensus, établi à 3,23 milliards de livres.
"L'issue dépendra largement de la durée du conflit et de ses répercussions potentielles sur les ménages britanniques et l'économie dans son ensemble", a indiqué le groupe.
Dans ce contexte incertain, Jefferies juge que l'ampleur de la fourchette de prévisions ne constitue pas un frein majeur, estimant que les attentes des analystes devraient peu évoluer.
De son côté, AlphaValue souligne que Tesco n'a pas observé de changement significatif dans les comportements d'achat depuis le début du conflit avec l'Iran, malgré des signaux de prudence chez les consommateurs britanniques.
Sur l'exercice 2025/26, le bénéfice net s'est établi à 1,787 milliard de livres, en hausse de 9,6% sur un an, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 5,4% pour atteindre 73,712 milliards de livres.
Depuis le début de l'année, l'action Tesco progresse de près de 10%.
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