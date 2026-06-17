Terry Duffy, directeur général de CME, quittera ses fonctions début 2027 ; Lynne Fitzpatrick lui succédera ; le cours de l'action recule

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17 juin - ** L'action de l'opérateur boursier CME Group

CME.O recule de 3,33% à 252,88 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société annonce que son directeur général de longue date, Terry Duffy, quittera ses fonctions le 1er mars prochain pour occuper le poste de président exécutif

** La directrice financière, Lynne Fitzpatrick, prendra la succession de Terry Duffy au poste de directeur général et rejoindra le conseil d’administration après son départ

** M. Duffy occupe le poste de président du conseil d'administration de CME depuis 2002 et celui de directeur général depuis 2016

** Sous la direction de M. Duffy, CME est passée d'un système de transactions en salle à un système électronique et est devenue la première Bourse américaine à entrer en bourse

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 4,2% depuis le début de l'année